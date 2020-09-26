Олександрія - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE

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Олександрія приймає Дніпро-1 в 4 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться сьогодні, 26 вересня о 19:30. Пряма трансчляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Олександрія - Дніпро-1 дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за гдину до початку гри.

Команди невдало розпочали новий сезон. Олександрія в 3-х матчах виграла лише 1 гру при 2-х поразках і посідає 9 сходинку. Дніро-1 набрав лише 1 очко та знаходиться на 12 місці. У 3 турі підопічні Шарана вдома поступилися Ворсклі (0:2), а дніпряни несподівано поступилися Маріуполю (1:2). Після поразки від азовців у Дніпро-1 відбулася зміна на тренерському містку. Ігор Йовичевич змінив Дмитра Михайленка.