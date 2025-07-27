Ці хлопці не можуть цього зрозуміти: Льюїс розповів переможну тактику на бій з Усиком

Легендарний Леннокс Льюїс розкритикував британський важковаговиків та розповів, як можна перемогти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Своїми думками колишній зірковий боксер поділився в інтерв'ю The Sun.

"Усик – видатний боксер, боєць великої сцени. Він усе робить правильно, розумний, добре рухається й влучає ударами. Але він аналізує суперника ще до бою.

Усі британці отримали по два шанси проти нього – і все одно не змогли його пройти. Я спостерігав з боку й думав: "Я знаю, як підготувався б до бою з Олександром Усиком".

Усик – чудовий рухливий боксер, тому й ти маєш бути чудовим у русі, добре працювати ногами. Але ці хлопці не можуть цього зрозуміти", – заявив Льюїс.