Ці хлопці не можуть цього зрозуміти: Льюїс розповів переможну тактику на бій з Усиком
Легендарний Леннокс Льюїс розкритикував британський важковаговиків та розповів, як можна перемогти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.
Своїми думками колишній зірковий боксер поділився в інтерв'ю The Sun.
"Усик – видатний боксер, боєць великої сцени. Він усе робить правильно, розумний, добре рухається й влучає ударами. Але він аналізує суперника ще до бою.
Усі британці отримали по два шанси проти нього – і все одно не змогли його пройти. Я спостерігав з боку й думав: "Я знаю, як підготувався б до бою з Олександром Усиком".
Усик – чудовий рухливий боксер, тому й ти маєш бути чудовим у русі, добре працювати ногами. Але ці хлопці не можуть цього зрозуміти", – заявив Льюїс.
Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.
Напередодні світова боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести бій проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера. Усик та Паркер уже обговорили можливий бій, відразу після завершення поєдинку з Дюбуа.
Раніше Льюїс назвав наступника Олександра Усика у боксі.