Минай - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 4 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 4 турі української Прем'єр-ліги зіграє проти Минаю.

Матч відбудеться в суботу, 26 вересня в Києві на НСК Олімпійському, де господарем виступлять футболісти із Закрпаття. Початок о 14:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Минай - Динамо в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 3-му турі Минай на виїзді розгромно програв Олімпіку (3:0), а Динамо вирвало перемогу у Львова (3:1). Таким чином, кияни з 7 очками посідають 2 сходинку, відстаючи від лідера Ворскли на 2 бали. У Миная 3 очки після 2 матчів та 8 місце в турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, у середу Динамо перемогло Гент в кваліфікації Ліги чемпіонів і наблизилось до групового етапу найпрестижнішого европейського турніру.