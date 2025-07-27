Форвард Челсі погодився на трансфер у Саудівську Аравію

Нападник лондонського Челсі Жоау Фелікс погодився на трансфер до саудівського Аль-Насра.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Наразі сторони продовжують активні переговори щодо суми компенсації, а їх перебіг інсайдери описують як "дуже позитивний".

🚨🔵🟡 João Félix and Al Nassr, deal considered at final stages with Chelsea and player side!



Understand João said yes to Al Nassr proposal and the two clubs are finalising terms. pic.twitter.com/r5F96xyPGs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2025

У минулому сезоні Фелікс провів 41 матч за Челсі та Мілан (на правах оренди), забивши 10 голів і зробивши три результативні передачі.

У 2019 році форвард перебрався з Бенфіки в Атлетико за рекордні 125 мільйонів євро, але не зміг закріпитись, вирушивши в оренду до Челсі, а потім до Барселони.

Після періоду у складі каталонців, гравець відверто заявляв про небажання повертатись в Мадрид, після чого його продали у Челсі.

Наразі трансферна вартість 25-річного португальця складає 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що сам Фелікс досяг домовленості з Бенфікою про своє повернення.