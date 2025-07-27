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Форвард Челсі погодився на трансфер у Саудівську Аравію

Володимир Максименко — 27 липня 2025, 10:18
Форвард Челсі погодився на трансфер у Саудівську Аравію
Жоау Фелікс
Getty Images

Нападник лондонського Челсі Жоау Фелікс погодився на трансфер до саудівського Аль-Насра.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Наразі сторони продовжують активні переговори щодо суми компенсації, а їх перебіг інсайдери описують як "дуже позитивний".

У минулому сезоні Фелікс провів 41 матч за Челсі та Мілан (на правах оренди), забивши 10 голів і зробивши три результативні передачі. 

У 2019 році форвард перебрався з Бенфіки в Атлетико за рекордні 125 мільйонів євро, але не зміг закріпитись, вирушивши в оренду до Челсі, а потім до Барселони.

Після періоду у складі каталонців, гравець відверто заявляв про небажання повертатись в Мадрид, після чого його продали у Челсі.

Наразі трансферна вартість 25-річного португальця складає 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що сам Фелікс досяг домовленості з Бенфікою про своє повернення.

Чемпіонат Англії, АПЛ Футбольні трансфери Челсі Аль-Наср Жоау Фелікс

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