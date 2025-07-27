Форвард Челсі погодився на трансфер у Саудівську Аравію
Нападник лондонського Челсі Жоау Фелікс погодився на трансфер до саудівського Аль-Насра.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Наразі сторони продовжують активні переговори щодо суми компенсації, а їх перебіг інсайдери описують як "дуже позитивний".
У минулому сезоні Фелікс провів 41 матч за Челсі та Мілан (на правах оренди), забивши 10 голів і зробивши три результативні передачі.
У 2019 році форвард перебрався з Бенфіки в Атлетико за рекордні 125 мільйонів євро, але не зміг закріпитись, вирушивши в оренду до Челсі, а потім до Барселони.
Після періоду у складі каталонців, гравець відверто заявляв про небажання повертатись в Мадрид, після чого його продали у Челсі.
Наразі трансферна вартість 25-річного португальця складає 20 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що сам Фелікс досяг домовленості з Бенфікою про своє повернення.