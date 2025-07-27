Ще одна помилка, – Гамільтон вибачився перед Феррарі за погані результати на етапі в Бельгії

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон розповів про проблеми, з якими він зіткнувся на етапі Формули-1 у Бельгії.

Слова 40-річного британця наводить Motorsport.

Як і його наступник у Мерседес в особі Андреа Кімі Антонеллі, Гамільтон провалює вікенд у Спа-Франкоршам.

Сера Льюїса розвернуло під час кваліфікації спринта, через що він не зміг подолати перший сегмент. А у кваліфікації Гран-прі його час було видалено через порушення меж траси. Це призвело до того, що семиразовий чемпіон світу стартуватиме тільки 16-м.

"Я був таким же, як і до цього. Ми внесли деякі зміни, машина не відчувалася жахливо. Думаю, це було не так просто... Нам навіть було важко, нам довелося поставити другий комплект шин лише для того, щоб пройти перший сегмент. Тож, не дуже добре. А потім з мого боку відбулася ще одна помилка. Тож мені справді довелося зазирнути всередину себе. Я повинен вибачитися перед своєю командою, тому що це просто неприйнятно – вилетіти в обох перших сегментах. Це дуже, дуже поганий виступ для мене самого", – сказав Гамільтон.

На відміну від випадку з Антонеллі, представник Скудерії не бачить сенсу вносити зміни в налаштування боліда та стартувати з піт-лейна.

"Я не думаю, що ми можемо щось зробити. Тому я просто намагатимуся розпочати гонку з того місця, де я є, і подивимося, куди я можу потрапити звідти. Тобто, ми намагаємося зробити найкраще з тим, що маємо. Очевидно, всі на заводі працюють у повну силу. У нас були оновлення, але я думаю, що на цьому, мабуть, все до кінця року. І я думаю, що зараз, принаймні на заводі, основна увага приділяється машині наступного року. Цей сезон був складним".

Гран-прі Бельгії проходитиме сьогодні, 27 липня. Старт гонки запланований на 16:00 за київським часом.

Раніше пілот Ред Булл Макс Ферстаппен прокоментував свою перемогу в бельгійському спринті.