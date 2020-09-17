Інгулець - Десна: онлайн-трансляція матчу 3 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Інгулець прийматиме Десну в 3 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 19 вересня. Початок о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Інгулець - Десна наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій йновині за годину до початку гри.

У 2 турі Інгулець без шансів програв у Полтаві Ворсклі (2:0), а Десна зіграла внічию в Києві з Динамо (0:0). Раніше команди зустрічалися 4 рази в Першій лізі - 3 перемоги чернігівців при 1 нічиї.