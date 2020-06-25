Челсі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 31 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Челсі приймає Манчестер Сіті в головному матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у четвер, 25 червня, на стадіоні Стемфорд Бридж. Початок о 22:15 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports Ukraine. Також онлайн матч Челсі - Манчестер Юнайтед наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Містяни після 30 турів знаходяться на 2 позиції в турнірній таблиці, маючи 63 очки. Челсі розташувався на 4 місці з 51 очком у активі. Нагадаємо, напередодні лідер чемпіонату Ліверпуль розбив Крістал Пелес (4:0). У підопічних Клоппа - 86 очок і наступний тур може стати для червоних чемпіонським.