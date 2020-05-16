Енергетик-БДУ - Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу 9 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Динамо Брест у 9 турі Вищої ліги чемпіонату Білорусі зіграє на виїзді з Енергетиком-БГУ.

Матч відбудеться у суботу, 16 травня, на стадіоні РЦОР-БДУ в Мінську.

Початок о 15:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Енергетик-БДУ - Динамо Брест онлайн на нашому сайті.

Після 8 турів команда Мілевського посідає 6 сходинку в турнірній таблиці, набравши 13 очок. В Енергетика на 2 очки більше та 5 місце. У 7 турі футболісти з Бреста здобули важку перемогу над одноклубниками з Мінська (2:1). Енергетики в минулому турі несподівано виграли в Слуцька (1:2).

Нагадаємо, 16 травня відновлюється чемпіонат у німецькій Бундеслізі.