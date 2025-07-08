Понад 50 млн доларів: Динамо та Шахтар зазнали фінансових збитків у 2024 році
ФК Динамо
Українські клуби зазнали фінансових збитків у 2024 році. Особливо виділяються серед інших два гранди – київське Динамо та донецький Шахтар.
Про це розповів журналіст Михайло Співаковський в етері ТаТоТаке.
Сума збитків столичного колективну становить 12,9 млн доларів, водночас у "гірників" ця сума перевищила 42 млн доларів. Також серед "лідерів" львівські Карпати та Полісся – 8,5 і 4,7 мільйона збитків відповідно.
Заробити за підсумками минулого року змогла Ворскла, що вилетіла до Першої ліги, Кривбас, ЛНЗ, СК Полтава, що піднявся до УПЛ та Лівий Берег, що піднявся до УПЛ і одразу вилетів до Першої ліги.
Чистий прибуток українських клубів за 2024 рік до оподаткування
- Ворскла – 242,8 тис. доларів;
- Кривбас – 159,6 тис. доларів;
- ЛНЗ – 81,3 тис. доларів;
- СК Полтава – 74,5 тис. доларів;
- Лівий Берег – 7,6 тис. доларів;
- Олександрія – -8,6 тис. доларів;
- Колос – -28,9 тис. доларів;
- Інгулець – -55 тис. доларів;
- Зоря – -69,4 тис. доларів;
- Чорноморець – -247,4 тис. доларів;
- Верес – -547,9 тисячі доларів;
- Рух – -810,8 тисячі доларів;
- Металіст 1925 – -1,3 млн доларів;
- Оболонь – -1,7 млн доларів;,
- Полісся – -4,7 млн доларів;
- Карпати – 8,5 млн доларів;
- Динамо – -12.9 млн доларів;
- Шахтар – -42.8 млн доларів.
Нагадаємо, новий сезон Української Прем'єр-ліги розпочнеться 1 серпня. У стартовій грі сезону Колос зустрінеться з Кривбасом.