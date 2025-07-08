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Понад 50 млн доларів: Динамо та Шахтар зазнали фінансових збитків у 2024 році

Олександр Булава — 8 липня 2025, 09:59
Понад 50 млн доларів: Динамо та Шахтар зазнали фінансових збитків у 2024 році
ФК Динамо

Українські клуби зазнали фінансових збитків у 2024 році. Особливо виділяються серед інших два гранди – київське Динамо та донецький Шахтар.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський в етері ТаТоТаке.

Сума збитків столичного колективну становить 12,9 млн доларів, водночас у "гірників" ця сума перевищила 42 млн доларів. Також серед "лідерів" львівські Карпати та Полісся – 8,5 і 4,7 мільйона збитків відповідно.

Заробити за підсумками минулого року змогла Ворскла, що вилетіла до Першої ліги, Кривбас, ЛНЗ, СК Полтава, що піднявся до УПЛ та Лівий Берег, що піднявся до УПЛ і одразу вилетів до Першої ліги.

Чистий прибуток українських клубів за 2024 рік до оподаткування

  1. Ворскла – 242,8 тис. доларів;
  2. Кривбас – 159,6 тис. доларів;
  3. ЛНЗ – 81,3 тис. доларів;
  4. СК Полтава – 74,5 тис. доларів;
  5. Лівий Берег – 7,6 тис. доларів;
  6. Олександрія – -8,6 тис. доларів;
  7. Колос – -28,9 тис. доларів;
  8. Інгулець – -55 тис. доларів;
  9. Зоря – -69,4 тис. доларів;
  10. Чорноморець – -247,4 тис. доларів;
  11. Верес – -547,9 тисячі доларів;
  12. Рух – -810,8 тисячі доларів;
  13. Металіст 1925 – -1,3 млн доларів;
  14. Оболонь – -1,7 млн доларів;,
  15. Полісся – -4,7 млн доларів;
  16. Карпати – 8,5 млн доларів;
  17. Динамо – -12.9 млн доларів;
  18. Шахтар – -42.8 млн доларів.

Нагадаємо, новий сезон Української Прем'єр-ліги розпочнеться 1 серпня. У стартовій грі сезону Колос зустрінеться з Кривбасом.

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