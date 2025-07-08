Понад 50 млн доларів: Динамо та Шахтар зазнали фінансових збитків у 2024 році

Українські клуби зазнали фінансових збитків у 2024 році. Особливо виділяються серед інших два гранди – київське Динамо та донецький Шахтар.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський в етері ТаТоТаке.

Сума збитків столичного колективну становить 12,9 млн доларів, водночас у "гірників" ця сума перевищила 42 млн доларів. Також серед "лідерів" львівські Карпати та Полісся – 8,5 і 4,7 мільйона збитків відповідно.

Заробити за підсумками минулого року змогла Ворскла, що вилетіла до Першої ліги, Кривбас, ЛНЗ, СК Полтава, що піднявся до УПЛ та Лівий Берег, що піднявся до УПЛ і одразу вилетів до Першої ліги.

Чистий прибуток українських клубів за 2024 рік до оподаткування

Ворскла – 242,8 тис. доларів; Кривбас – 159,6 тис. доларів; ЛНЗ – 81,3 тис. доларів; СК Полтава – 74,5 тис. доларів; Лівий Берег – 7,6 тис. доларів; Олександрія – -8,6 тис. доларів; Колос – -28,9 тис. доларів; Інгулець – -55 тис. доларів; Зоря – -69,4 тис. доларів; Чорноморець – -247,4 тис. доларів; Верес – -547,9 тисячі доларів; Рух – -810,8 тисячі доларів; Металіст 1925 – -1,3 млн доларів; Оболонь – -1,7 млн доларів;, Полісся – -4,7 млн доларів; Карпати – 8,5 млн доларів; Динамо – -12.9 млн доларів; Шахтар – -42.8 млн доларів.

Нагадаємо, новий сезон Української Прем'єр-ліги розпочнеться 1 серпня. У стартовій грі сезону Колос зустрінеться з Кривбасом.