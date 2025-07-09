Дворазова олімпійська чемпіонка зазнала травми під час серфінгу

Австрійська сноубордистка Анна Гассер вивихнула плече під час відпустки перед новим сезоном.

Дворазова олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу з бігейру повідомила в соціальних мережах про травму, яку вона отримала під час серфінгу.

"Я вирішила негайно це виправити, щоб бути на 100% готовою до наступного сезону", – написала Гассер в Instagram, опублікувавши фотографію з лівою рукою на перев’язці після процедури.

Гассер не сказала, як довго травма не дозволить їй грати. Вимушена перерва може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Але вона вже скасувала свої літні тренувальні збори та сподівається повернутися до тренувань восени.

Олімпійська чемпіонка з Пхьончхана та Пекіна планувала захищати свою золоту медаль наступного року в Кортіна-д'Ампеццо.

Бігейра – це екстремальна дисципліна у сноубордингу та фрістайл-лижах, у якій спортсмени виконують складні трюки під час стрибка з великого трампліна. Судді оцінюють висоту, складність трюку, стиль і чистоту приземлення.

Нагадаємо, зіркова Ліндсі Вонн пригадала свій дебют на Олімпійських іграх у 17-річному віці.