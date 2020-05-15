Айнтрахт - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Айнтрахт із Франкфурта-на-Майні і менхенгладбахська Боруссія зіграють у матчі 26 туру німецької Бундесліги.

Матч відбудеться у суботу, 16 травня, на Комерцбанк-Арені у Фракфурті (без глядачів).

Початок о 16:30 за київським часом.

Пряма трансляція в Україні в медіасервісі Мегого.

Також онлайн матч Айнтрахт - Боруссія Менхенгладбах наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У турнірній таблиці Боруссія розташувалася на 4 сходинці, здобувши у 25 матчах 49 очок. У Айнтрахта - 28 очок і 12 місце. Нагадаємо, востаннє команди грали ще на початку березня, після чого через пандемію коронавірусу чемпіонат було призупинено.