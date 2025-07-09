Призер Олімпійських ігор звинувачується в сексуальних домаганнях до неповнолітніх спортсменок

Семеро жінок звинуватили Жоеля Шеналя, срібного призера з гігантського слалому на Олімпійських іграх у Турині та колишнього тренера жіночої збірної Франції, у сексуальних домаганнях, коли вони були неповнолітніми.

Про це пише Snowbrains.com.

Журналісти газети Le Monde провели розслідування, в якому стверджується, що Жоель ще з 2000 року сексуально домагався неповнолітніх спортсменок.

Показання дали кілька лижниць, принаймні сім із яких на момент подій були неповнолітніми. Нібито чоловік спочатку зав'язував з дівчатами бесіду в соцмережах, а потім починав надсилати їм повідомлення інтимного характеру, у тому числі із проханням позувати йому в білизні.

При цьому Шеналь визнав факт існування розмов сексуального характеру, але стверджує, що ніколи "не думав про те, щоб піти в будинок до цих молодих дівчат або зробити хоч найменший непристойний жест у їхній бік".

Справи колишньої зірки лижного спорту двічі розслідувала жандармерія. У 2009 році розслідування було зупинено, а у 2015 році було винесено попередження. Крім того, самі постраждалі жінки повідомили про ситуацію Французьку федерацію лижного спорту, але їхні пропозиції керівництво проігнорувало. Шеналь був тренером жіночої збірної з лижного спорту з 2013 по 2017 рік. У 2022 році він заснував власний тренувальний центр.

Нагадаємо, триразового чемпіона НБА Байрона Скотта звинуватили у сексуальних домаганнях до 15-річної дівчинки.