РБ Лейпциг - Фрайбург: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.
РБ Лейпциг у 26 турі німецької Бундесліги зіграє вдома проти Фрайбургу.
Матч відбудеться у суботу, 16 травня, на Ред Булл Арені за порожніх трибун.
Початок о 16:30 за київським часом.
Пряма трансляція матчу в Україні в медіасервісі Мегого.
Також онлайн матч РБ Лейпциг - Фрайбург наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.
Нагадаємо, 25-й тур чемпіонату Німеччини відбувся 6-8 березня, після чого першість було призупинено через спалах коронавірусу. У Лейпцига 50 очок і 3 сходинка після 25 зіграних матчів. Фрайбург у турнірній таблиці на 8 місці з 36 набраними очками.