Головна зірка збірної Швеції пояснив, чому вирішив пропустити тренувальний збір до нового сезону

Головна зірка шведської збірної з біатлону Себастьян Самуельсон пояснив, що пропустить тренувальний збір команди до нового сезону через бажання більше часу провести з сім'єю.

Його слова цитує Sport.de.

" Моя сімейна ситуація зараз інша, ніж була до народження дитини. Я довго буваю у від'їзді взимку, тому вважаю важливим мати можливість бути вдома з родиною, щоб зберігати баланс", – сказав Себастьян.

28-річний спортсмен став батьком у травні 2024 року.

Нагадаємо, національна збірна Швеції з біатлону продовжує підготовку до сезону в Соллефтео. До складу групи повернулася дворазова олімпійська чемпіонка Ханна Еберг, яка пропускала один з попередніх етапів підготовки.

Зазначимо, Себастьян Самуельсон є олімпійським чемпіоном в естафеті на Іграх-2018. Ельвіра Еберг здобула золото в естафеті на Олімпіаді-2022. Обидва є претендентами на нагороди на Олімпійських Іграх-2026.