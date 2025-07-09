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Легендарна Вонн пригадала свій дебют на Олімпіаді у 17-річному віці

Руслан Травкін — 9 липня 2025, 03:05
Легендарна Вонн пригадала свій дебют на Олімпіаді у 17-річному віці
Ліндсі Вонн
Instagram lindseyvonn

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн пригадала свій дебют на Олімпійських іграх. Це відбулося в 2002 році у Солт-Лейк-Сіті, коли спортсменці було 17 років.

Її слова цитує nbcolympics.com.

"Я просто розважалася. Я не йшла на Олімпіаду, сподіваючись виграти медаль. Я була наймолодшою ​​у команді. Це була експедиція, щоб отримати досвід. Я не шукала "золота", тому я насолоджувалася всім цим, і це був справді неймовірний досвід", – сказала Вонн.

На Іграх-2002 Лінді посіла 32 місце у слаломі. У дисципліні комбінація вона стала шостою.

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Нагадаємо, Вонн ухвалила рішення про відновлення спортивної кар’єри осінню минулого року. Американка завершила кар'єру в 2019 році.

Ліндсі є однією із найуспішніших гірськолижниць в історії. Вона 4 рази ставала володаркою Кубка світу в загальному заліку та здобула 82 перемоги на етапах. Також у колекції американки є золото Олімпіади-2010 на дві нагороди найвищого гатунку з чемпіонатів світу.

Олімпійські ігри Ліндсі Вонн

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