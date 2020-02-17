 Челси - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 17.02.2020 трансляция АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE

Сьогодні 11:19 424 0
Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Челсі зіграє з Манчестер Юнайтед у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в понеділок, 17 лютого, на стадіоні Стемфорд Бридж.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч АПЛ Челсі - Манчестер Юнайтед наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Челсі після 25 зіграних матчів на 4 сходинці в турнірній таблиці. У аристократів - 41 очко. Манчестер Юнайтед набрав 35 очок і посідає 8 сходинку. У матчі першого кола Манчестер розтрощили суперника - 4:0.

У 25 турі Челсі в гостях зіграв унічию з Лестером (2:2), а Манчестер удома не зміг переграти Вулвергемптон (0:0).

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