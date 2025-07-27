Чижовський пройшов до фіналу чемпіонату світу

Український стрибун у воду Богдан Чижовський вийшов до фіналу чемпіонату світу 2025, що проходить у Сінгапурі.

На трампліні 1 метр 21-річний дебютант світових першостей із сумою 351,00 бала посів 11 місце серед 60 учасників кваліфікації, завдяки чому зможе продовжити боротьбу за медалі.

На жаль, іншому українцеві Данилу Коновалову не вдалося потрапити до 12 кращих у кваліфікації – у підсумку він посів 15 місце з результатом 343,75 бала.

Фінал чемпіонату світу в цій дисципліні відбудеться сьогодні, 27 липня. Початок о 12:30 за київським часом.

Також на чемпіонаті світу українські чинні чемпіони Європи Ксенія Байло та Кирило Болюх залишилися без медалей у синхронних стрибках змішаних пар з 10-метрової вишки.