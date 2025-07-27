Капітан європейської збірної залишить ПСЖ заради Фенербахче

Центральний захисник ПСЖ Мілан Шкріньяр наближається до того, щоб приєднатися до Фенербахче на повноцінній основі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Турецький колектив досяг домовленості з 30-річним капітаном збірної Словаччини щодо умов особистого контракту, який буде розрахований до літа 2029 року.

До того ж "жовті канарки" вже відправили ПСЖ покращену пропозицію з Шкріньяра, подробиці якої не розкриваються. Клуб Жозе Моурінью очікує на зелене світло від французів.

Мілан Шкріньяр провів у Фенербахче другу частину минулого сезоону на правах оренди. За цей час центрбек провів 23 матчі, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами.

У ПСЖ не розраховують на Шкріньяра, а тому його повноцінний переїзд до Туреччини вважається питанням часу. Контракт Мілана з парижанами розрахований до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що паралельно із цим ПСЖ погодив умови особистого контракту з голкіпером збірної Франції Люкою Шевальє.

Раніше стало відомо, що чинний переможець Ліги чемпіонів підготував покращену пропозицію за центрбека Борнмута Іллю Забарного.