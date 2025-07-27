Я цього не очікував, – Леклер щасливий від результата кваліфікації Гран-прі Бельгії
Пілот Феррарі Шарль Леклер не приховував свого здивування результатами Гран-прі Бельгії.
Слова 27-річного монегаска наводить Motorsport.
Вчора, 26 липня, у Спа-Франкоршам відбулася кваліфікація, за підсумком якої Леклер розпочне гонку з третьої стартової позиції.
Шарль зізнався, що був дуже здивований цим результатом, але він також зазначив, що Скудерія все ще багато програє Макларену.
"Сьогодні я дуже щасливий. Дивно це казати, адже ми ще маємо три десятих секунди відставання і це лише третє місце, але я не очікував цього. Ми думали, що значно більше відстали. Ми знали, що у нас є щось більше в машині, з оновленням цього вікенду, але нам все одно було важко.
Проте це було дійсно хороше коло. Я дуже задоволений колом, дуже задоволений тим, як почувався болід, тож добре, що у кваліфікації ми зібрали все разом. Очевидно, що потрібен певний час, щоб максимально покращити болід, тому ми змінили деякі дрібниці, але нічого суттєвого.
Вся справа в тому, щоб зібрати все воєдино. Я відчував себе комфортно у машині у першій практиці, тому добре мати кваліфікацію, де ти озираєшся назад і знаєш, що виклався на повну", – сказав Леклер.
Нагадаємо, що Гран-прі Бельгії проходитиме сьогодні, 27 липня. Гонка у Спа-Франкоршам розпочнеться о 16:00 за київським часом.
На відміну від Леклера, Льюїс Гамільтон не зміг подолати навіть перший сегмент кваліфікації, що сталося із ним вдруге за етап. Після проваленої сесії сер Льюїс розповів, що пішло не так.