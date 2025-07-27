Я цього не очікував, – Леклер щасливий від результата кваліфікації Гран-прі Бельгії

Пілот Феррарі Шарль Леклер не приховував свого здивування результатами Гран-прі Бельгії.

Слова 27-річного монегаска наводить Motorsport.

Вчора, 26 липня, у Спа-Франкоршам відбулася кваліфікація, за підсумком якої Леклер розпочне гонку з третьої стартової позиції.

Шарль зізнався, що був дуже здивований цим результатом, але він також зазначив, що Скудерія все ще багато програє Макларену.

"Сьогодні я дуже щасливий. Дивно це казати, адже ми ще маємо три десятих секунди відставання і це лише третє місце, але я не очікував цього. Ми думали, що значно більше відстали. Ми знали, що у нас є щось більше в машині, з оновленням цього вікенду, але нам все одно було важко.

Проте це було дійсно хороше коло. Я дуже задоволений колом, дуже задоволений тим, як почувався болід, тож добре, що у кваліфікації ми зібрали все разом. Очевидно, що потрібен певний час, щоб максимально покращити болід, тому ми змінили деякі дрібниці, але нічого суттєвого.

Вся справа в тому, щоб зібрати все воєдино. Я відчував себе комфортно у машині у першій практиці, тому добре мати кваліфікацію, де ти озираєшся назад і знаєш, що виклався на повну", – сказав Леклер.