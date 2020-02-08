 Атлетико - Гранада смотреть онлайн 8.02.2020 - прямая трансляция Ла-Лига | Футбол | Champion.com.ua
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Атлетіко - Гранада: онлайн-трансляція матчу 23 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Сьогодні 02:54 82 0
Атлетіко - Гранада: онлайн-трансляція матчу 23 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Атлетіко зіграє з Гранадою в 23 турі іспанської Ла-Ліги.

Матч відбудеться в суботу, 8 лютого, на стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч чемпіонату Іспанії Атлетіко - Гранада наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Атлетіко посідає 6 сходинку в чемпіонаті після 22 турів, маючи 36 очок. Гранада наразі - 10 з доробком у 30 балів. Матч першого кола завершився нічиєю - 1:1.

У минулому турі Гранада перемогла Еспаньйол (2:1), а Атлетіко мінімально програв Реалу (1:0).

 

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