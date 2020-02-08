Атлетіко - Гранада: онлайн-трансляція матчу 23 туру чемпіонату Іспанії. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Атлетіко зіграє з Гранадою в 23 турі іспанської Ла-Ліги.
Матч відбудеться в суботу, 8 лютого, на стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді.
Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.
Також онлайн матч чемпіонату Іспанії Атлетіко - Гранада наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.
Атлетіко посідає 6 сходинку в чемпіонаті після 22 турів, маючи 36 очок. Гранада наразі - 10 з доробком у 30 балів. Матч першого кола завершився нічиєю - 1:1.
У минулому турі Гранада перемогла Еспаньйол (2:1), а Атлетіко мінімально програв Реалу (1:0).
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