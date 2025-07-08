Зламувач з вулиць зламався сам: Сіренко – про скасування бою з Новицьким

Український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) пояснив зрив бою проти свого земляка Андрія Новицького (15-0, 11 КО), який отримав травму.

Цитує боксера Sport-express.ua.

"Травма Новицького? Це бокс – таке буває", – розповів він.

Також Сіренко відреагував на інформацію, що нещодавно Новицький був присутнім на святкуванні дня народження тренера Анатолія Дудченка та почував себе прекрасно.

"Та, що тут сказати? "Зламувач з вулиць" зламався сам... Ми, як готувались на 19 липня, так і готуємося, але вже з іншим суперником", – розповів Сіренко.

Раніше стало відомо, що Новицький не зможе вийти на ринг проти Сіренка через важку травму. Зазначимо, що бій мав відбутися в андеркарді поєдинку Олександра Усика та Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Цей вечір боксу проходитиме на лондонському "Вемблі" 19 липня.

Суперником Владислава стане Соломон Дакрес (9-1, 3 KO), який допомагав Тайсону Фʼюрі готуватися до поєдинку проти Усика.