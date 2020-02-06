Далакян - Переc: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBA. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в флайвейті (50,8 кг) Артем Далакян захищатиме титул чемпіонський WBA в бою проти венесуельця Хосбера Переса.

Бій відбудеться 8 лютого, у КВЦ Парковий у Києві.

Орієнтовний початок о 21:00 за київським часом. Початок вечора боксу від компанії Union Boxing Promotion о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі XSport.

Також онлайн бій за титул чемпіона світу WBA у найлегшій вазі Далакян - Перес наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у день бою за годину до початку.

Раніше повідомлялося, що супернику українського чемпіона загрожує чималий штрав. Нагадаємо, в андеркарді бою відбудеться турнір у незвичному форматі.