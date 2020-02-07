Інтер - Мілан: онлайн-трансляція матчу 23 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мілан та Інтер зіграють в легендарному дербі Derby della Madonnina в 23 турі Серії А.

Матч відбудеться у неділю, 9 лютого, на стадіоні Джузеппе Меаца в Мілані.

Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч чемпіонату Італії Інтер - Мілан наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Інтер посідаю 2 сходинку в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 51 очко, Мілан набрав 32 очки та розташувався на 9 сходинці. У матчі першого кола Інтер впевнено переміг - 0:2.

У минулому турі підопічні Конте без проблем переграли Удінезе (0:2), а Мілан втратив очки у грі проти Верони (1:1).