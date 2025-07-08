Ужгород може поглинути Минай та зіграти в новому сезоні Першої ліги – джерело

Минай близький до того, щоб зникнути з футбольної мапи України через серйозні фінансові складнощі.

Про це повідомляє телеграм-канал "Камон, плей".

Ситуацією хоче скористатись ФК Ужгород, який минулий сезон завершив на шостому місці групи A Другої ліги України. Повідомляється, що "містяни" можуть поглинути Минай та зайти у Першу лігу під власною назвою.

Сезон-2024/25 Минай завершив на четвертому місці у турнірній таблиці групи вибування.

Раніше повідомлялось, що екстренер закарпатців очолив Ворсклу.