Ще один клуб Екстра-ліги знявся зі змагань в еліті та розпочне сезон у Першій лізі

Львівський клуб in.IT оголосив, що в наступному сезоні виступатиме в Першій лізі.

Про це повідомила пресслужба Асоціації футзалу України.

Зазначимо, що сезон 2024/25 колектив провів у елітному дивізіоні – Екстра-лізі.

У своїй офіційній заяві "айтішники" зазначили, що це рішення – сильний стратегічний крок для майбутнього клубу.

В сезоні 2025/26 in.IT ставить за мету перезібрати структуру та оновити підходи, щоб стати сильнішими як організаційно, так і спортивно.

Також львівський клуб анонсував зміни у складі. Зокрема, команду вже залишили Давид Сидоренко та Владислав Сизик.

Раніше Асоціація футзалу України підтвердила включення клубу Фурнітура з Коломиї (Івано-Франківської області) у чемпіонат Екстра-ліги сезону-2025/26. Також бажання виступити в еліті дивізіону висловив одеський клуб Тайр Експерт.

Водночас Аврора та SkyUp Futsal оголосили про об’єднання в один клуб. Не зіграє у наступному сезоні чемпіонату Енергія зі Львова. Проблеми виникли також в Урагана, який оголосив про пошук нового генерального партнера.