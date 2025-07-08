Фергюсон назвав найкращого британського футболіста усіх часів

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон назвав найкращого британського футболіста в історії футболу.

Слова легенди наводить GiveMeSport.

"Джордж Бест – він був фантастичним футболістом. З точки зору британського футболу не було нічого кращого, ніж його гра. На жаль, він не грав у фіналі ЧС чи Євро, а саме це допомагає футболістам отримати справедливе визнання", – розповів Фергюсон.

Джордж Бест грав за МЮ з 1963 по 1974 рік, зігравши за цей період 361 матч, в яких забив 137 м'ячів.

Згодом футболіст змінив велику кількість клубів, серед яких були Лос-Анджелес Ацтекс, Фулгем, Гонконг Рейнджерс, Брісбен Лайонс та інші.

25 листопада 2005 року колишній півзахисник "дияволів" помер через хворобу печінки внаслідок тривалого алкоголізму.

Раніше інша легенда Манчестер Юнайтед, Ерік Кантона, жорстко розкритикував одного з власників клубу.