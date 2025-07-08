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Фергюсон назвав найкращого британського футболіста усіх часів

Володимир Максименко — 8 липня 2025, 12:49
Фергюсон назвав найкращого британського футболіста усіх часів
Алекс Фергюсон
Getty Images

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон назвав найкращого британського футболіста в історії футболу.

Слова легенди наводить GiveMeSport.

"Джордж Бест – він був фантастичним футболістом. З точки зору британського футболу не було нічого кращого, ніж його гра. На жаль, він не грав у фіналі ЧС чи Євро, а саме це допомагає футболістам отримати справедливе визнання", – розповів Фергюсон.

Джордж Бест грав за МЮ з 1963 по 1974 рік, зігравши за цей період 361 матч, в яких забив 137 м'ячів.

Згодом футболіст змінив велику кількість клубів, серед яких були Лос-Анджелес Ацтекс, Фулгем, Гонконг Рейнджерс, Брісбен Лайонс та інші.

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25 листопада 2005 року колишній півзахисник "дияволів" помер через хворобу печінки внаслідок тривалого алкоголізму.

Раніше інша легенда Манчестер Юнайтед, Ерік Кантона, жорстко розкритикував одного з власників клубу.

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