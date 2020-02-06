Україна - Казахстан: онлайн-трансляція Олімпійського кваліфікаційного турніру

Джерело - Чемпіон.
Збірна України в стартовому поєдинку Олімпійського кваліфікаційного турніру зіграє про господарів - збірної Казахстану.
Матч відбудеться у четвер, 6 лютого.
Початок о 15:30 за київським часом.
РОЗКЛАД МАТЧІВ, РЕЗУЛЬТАТИ
Пряма трансляція на телеканалі XSport.
Також онлайн матч збірна України - збірна Казахстану наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.
В іншому матчі першого ігрового дня турніру Польща зіграє з Нідерландами.