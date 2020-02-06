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Україна - Казахстан: онлайн-трансляція Олімпійського кваліфікаційного турніру

Сьогодні 02:42 120 0
Україна - Казахстан: онлайн-трансляція Олімпійського кваліфікаційного турніру

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в стартовому поєдинку Олімпійського кваліфікаційного турніру зіграє про господарів - збірної Казахстану.

Матч відбудеться у четвер, 6 лютого.

Початок о 15:30 за київським часом.

РОЗКЛАД МАТЧІВ, РЕЗУЛЬТАТИ

Пряма трансляція на телеканалі XSport. 

Також онлайн матч збірна України - збірна Казахстану наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

В іншому матчі першого ігрового дня турніру Польща зіграє з Нідерландами.

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