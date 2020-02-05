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Україна матчем з фаворитом стартує на олімпійському кваліфікаційному турнірі

Сьогодні 19:40 359 0
Розклад національної збірної України на олімпійському кваліфікаційному турнірі
Україна матчем з фаворитом стартує на олімпійському кваліфікаційному турнірі
#Україна, #Казахстан

Джерело - УХЛ.

З 6 по 9 лютого національна збірна України візьме участь в олімпійському кваліфікаційному турнірі, який пройде в казахстанському Нур-Султана. 

Про це повідомляє XSPORT.

Суперниками українців стану команди з  Казахстану, Польщі  та  Нідерландів. Відзначимо, що всі матчі української збірної в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.

Нагадаємо, що раніше став відомий розширений список кандидатів у національну збірну України, а навчально-тренувальний збір українська команда почне вже 2 лютого.

Розклад матчів:

Четвер, 6 лютого

11:00 Польща - Нідерланди

15:30 Україна  - Казахстан 

П'ятниця, 7 лютого

11:00 Польща -  Україна 

15:30 Казахстан - Нідерланди

Неділя, 9 лютого

9:00 Нідерланди -  Україна

13:00 Польща - Казахстан

Відзначимо, що тільки переможець турніру в Нур-Султана пройде до вирішального раунду олімпійського відбору.

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