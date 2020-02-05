Україна матчем з фаворитом стартує на олімпійському кваліфікаційному турнірі

Джерело - УХЛ.
З 6 по 9 лютого національна збірна України візьме участь в олімпійському кваліфікаційному турнірі, який пройде в казахстанському Нур-Султана.
Про це повідомляє XSPORT.
Суперниками українців стану команди з Казахстану, Польщі та Нідерландів. Відзначимо, що всі матчі української збірної в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.
Нагадаємо, що раніше став відомий розширений список кандидатів у національну збірну України, а навчально-тренувальний збір українська команда почне вже 2 лютого.
Розклад матчів:
Четвер, 6 лютого
11:00 Польща - Нідерланди
15:30 Україна - Казахстан
П'ятниця, 7 лютого
11:00 Польща - Україна
15:30 Казахстан - Нідерланди
Неділя, 9 лютого
9:00 Нідерланди - Україна
13:00 Польща - Казахстан
Відзначимо, що тільки переможець турніру в Нур-Султана пройде до вирішального раунду олімпійського відбору.