Україна матчем з фаворитом стартує на олімпійському кваліфікаційному турнірі

Розклад національної збірної України на олімпійському кваліфікаційному турнірі

Джерело - УХЛ.

З 6 по 9 лютого національна збірна України візьме участь в олімпійському кваліфікаційному турнірі, який пройде в казахстанському Нур-Султана.

Про це повідомляє XSPORT.

Суперниками українців стану команди з Казахстану, Польщі та Нідерландів. Відзначимо, що всі матчі української збірної в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.

Нагадаємо, що раніше став відомий розширений список кандидатів у національну збірну України, а навчально-тренувальний збір українська команда почне вже 2 лютого.

Розклад матчів:

Четвер, 6 лютого

11:00 Польща - Нідерланди

15:30 Україна - Казахстан

П'ятниця, 7 лютого

11:00 Польща - Україна

15:30 Казахстан - Нідерланди

Неділя, 9 лютого

9:00 Нідерланди - Україна

13:00 Польща - Казахстан

Відзначимо, що тільки переможець турніру в Нур-Султана пройде до вирішального раунду олімпійського відбору.