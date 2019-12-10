Динамо Загреб - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зіграє на виїзді з Динамо Загреб у 6 турі групи C Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться 11 грудня, на стадіоні Максимір у Загребі.

Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Динамо Загреб - Манчестер Сіті наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день гри за годину до початку.

Футболісти Манчестер Сіті зазделегіть виграли боротьбу в групі С. Підопічні Пепа мають 11 очок після 5 турів. В іншому матчі квартету C Шахтар зіграє з Аталантою.

Дивіться: Шахтар - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE

У 5 турі Манчестер Сіті втратив вдома очки з Шахтарем (1:1), А Динамо програло Аталанті (2:0).