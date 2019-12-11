 Байер - Ювентус смотреть онлайн матч Лига чемпионов - LIVE трансляция 11.12.2019 | Футбол | Champion.com.ua
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Баєр - Ювентус: онлайн-трансляція 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE

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Баєр - Ювентус: онлайн-трансляція 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Баєр з Леверкузена зіграє з Ювентусом у 6 турі групи D Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться 11 грудня, в Леверкузені на стадіоні БайАрена.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Баєр - Ювентус наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У квартеті C лідирує Ювентус, який з 13 очками уже гарантував собі вихід у плей-оф ЛЧ. Атлетіко має 7 очок і посідає 2 сходинку. У Баєра - 6 очок і 3 місце. Локомотив - аутсайдер групи. У підопічних Юрія Сьоміна 3 очки та останнє місце.

У разі перемоги над Локомотивом, матрасники гарантовано вийдуть у 1/8 фіналу ЛЧ. У разі нічиєї та перемоги Баєра над Ювентусом, мадридці опустяться на 3 сходинку та продовжать боротьбу в Лізі Європи, а фармацевти зіграють у плей-оф ЛЧ.

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