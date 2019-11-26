Шахтар внічию зіграв з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті та Шахтар розійшлися миром у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Містяни забили першими на 56 хвилині. Але Манор Соломон зрівняв рахунок і тим самим подарував гірникам нічию.

Ліга чемпіонів

Груповий етап, 5 раунд

26 листопада

Манчестер Сіті - Шахтар 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Гюндоган, 1:1 - 69 Соломон

Манчестер Сіті – Едерсон, Отаменді, Анхеліньо, Жоау Канселу, Фернандіньйо, Гюндоган, де Брейне (Сілва, 70), Бернарду Сілва, Родрі Ернандес (Фоден, 76), Стерлінг, Жезус.

Шахтар – Пятов, Додо, Матвіенко, Ісмаілі, Кривцов, Алан Патрік, Коваленко (Маркос Антоніо, 81), Тете, Степаненко, Коноплянка (Соломон, 65), Мораес (Сікан, 90).

Попередження: Фернандіньйо (90).