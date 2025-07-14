Енріке влаштував сутичку із форвардом Челсі після програного фіналу КЧС-2025

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке став головним "героєм" сутички, яка відбулася одразу після фінального свистка фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 року проти Челсі.

Французький клуб провів чи не найгірший матч за рік, зазнавши розгромної поразки від "синіх" із рахунком 0:3. І те, що відбувалося далі, складно пояснити без подробиць.

У трансляції встигли показати те, як на полі розпочалася сутичка за участі гравців обох команд, до яких доєднався Енріке. Іспанський фахівець хотів з'ясувати стосунки із форвардом Челсі Жоау Педру, який став автором одного з голів у поєдинку.

Камери показали, як Енріке схопив футболіста за горло. Після контакту з іспанським тренером Педру впав на газон, схопившись за обличчя.

Luis Enrique appeared to hit Joao Pedro in the face as PSG and Chelsea got into it after the final. pic.twitter.com/7C2a0Dpujp — ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2025

LUIS ENRIQUE ATTACKS JOAO PEDRO 😱😱pic.twitter.com/CgdSWmB8XA — Goals Side (@goalsside) July 13, 2025

На щастя, конфлікт не розгорівся і це не призвело до масової бійки. Цьому в тому числі посприяв наставник "пенсіонерів" Енцо Мареска, який відштовхав декількох своїх підопічних.

Зазначимо, що для Енцо Марески трофей переможця Клубного чемпіонату світу став другим у його дебютному сезоні на чолі Челсі. Раніше італієць привів лондонців до перемоги в Лізі конференцій.