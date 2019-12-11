Атлетіко Мадрид - Локомотив: онлайн-трансляція 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE

Відеотрансляція вирішального матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Атлетіко в 6 турі групи D Ліги чемпіонів зіграє з московським Локомотивом.

Матч відбудеться сьогодні, 11 грудня, на стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді.

Початок о 22:00 за київським часом.

Важливо: Результати матчів Ліги чемпіонів за 10 грудня

Дивіться онлайн матч Атлетіко - Локомотив наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Перша гра цих команд завершилася перемогою Атлетіко (0:2).

У квартеті C лідирує Ювентус, який з 13 очками уже гарантував собі вихід у плей-оф ЛЧ. Атлетіко має 7 очок і посідає 2 сходинку. У Баєра - 6 очок і 3 місце. Локомотив - аутсайдер групи. У підопічних Юрія Сьоміна 3 очки та останнє місце.

У разі перемоги над Локомотивом, матрасники гарантовано вийдуть у 1/8 фіналу ЛЧ. У разі нічиєї та перемоги Баєра над Ювентусом, мадридці опустяться на 3 сходинку та продовжать боротьбу в Лізі Європи, а фармацевти зіграють у плей-оф ЛЧ.

Нагадаємо, у минулому турі ЛЧ Атлетіко мінімально програв у Турині (1:0), а Баєр впевнено виграв у Локомотива (0:2).