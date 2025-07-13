Не цікаво: форвард збірної Італії відмовився від пропозицій із Саудівської Аравії
Форвард Фіорентини та збірної Італії Мойзе Кін не збирається погоджуватися на переїзд до Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
До 15 липня в контракті 25-річного італійця діятиме клаусула в розмірі 45 мільйонів фунтів. Цим мали намір скористатися Аль-Хіляль та Аль-Кадісія, проте саудівці отримали відмову від футболіста.
Згідно з джерелом, Кін не розглядає виступи в Саудівській Аравії як опцію на даному етапі своєї кар'єри. Натомість він збираається підписати новий контракт з Фіорентиною.
Повідомляється, що "фіалки" запропонують нападнику збільшення річної зарплати з 2,2 мільйона євро до 4 мільйонів.
Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Юнайтед розглядає варіант із виплатою відступних, які прописані в контракті Мойзе Кіна з Фіорентиною.