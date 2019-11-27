ПСЖ врятувався у матчі з Реалом, Тоттенгем розібрався з Олімпіакосом. Результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 листопада, у Лізі чемпіонів зіграли перші матчі 5 туру групового етапу.
Ліга чемпіонів
Груповий етап, 5 тур
26 листопада
Галатасарай - Брюгге 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Бююк, 1:1 - Діатто 90+3
Голи: 0:1 - 11 Жемалетдінов (автогол), 0:2 - 54 Бендер
Ювентус - Атлетіко 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 42+5 Дибала
Аталанта - Динамо Загреб 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Муріель, 2:0 - 47 Гомес
Манчестер Сіті - Шахтар 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Гюндоган, 1:1 - 69 Соломон
Црвена Звезда - Баварія 0:6 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 - Горецка, 0:2 - 53 - Левандовський, 0:3 - 60 Левандовський, 0:4 - 64 Левандовський, 0:5 - 68 Левандовський, 0:6 - 90 Толіссо
Реал - ПСЖ 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 Бензема, 2:0 - 79 Бензема, 2:1 - 81 Мбаппе, 2:2 - 83 Сарабія
Тоттенгем - Олімпіакос 4:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 6 Ель-Арабі, 0:2 - 19 Семеду, 1:2 - 45+1 Аллі, 2:2 - 50 Кейн, 3:2 - 73 Ор'є, 4:2 - 77 Кейн