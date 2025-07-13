Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

ФІФА затвердила обов'язкові періоди відпочинку для футболістів

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 11:55
ФІФА затвердила обов'язкові періоди відпочинку для футболістів
FIFA

ФІФА провела нараду із профспілкою футболістів, за підсумками якої затвердила мінімальну перерву між матчами для гравців та обов'язкову відпустку.

Про це повідомляє ESPN.

Так, гравці точно матимуть 72 години перерви між іграми та три тижні гарантованої відпустки щороку.

Ці рішення стосуються як чоловічого футболу, так і жіночого. Основою для затвердження положень стала система профілактики професійних ризиків, яку створила Міжнародна організація праці.

Щодо відпустки зазначається, що вона гарантована наприкінці сезону та має бути безперервною.

Джанні Інфантіно додав, що один день на тиждень має бути вихідним для гравців від тренувань або іншої роботи, яка пов'язана зі спортом.

Раніше президент ФІФА підбив підсумки Клубного чемпіонату світу, який сьогодні завершиться матчем між Челсі та ПСЖ.

ФІФА

ФІФА

Інфантіно – про Клубний ЧС: Почалась золота епоха футболу
Виступ на Canadian Shield дався взнаки: Україна впала в оновленому рейтингу ФІФА
Легендарний ринг-анонсер працюватиме на вирішальних матчах Клубного чемпіонату світу
Срна – про підтримку України: ФІФА не зробила нічого
ФІФА дозволила легіонеру Динамо не повертатися в Україну

Останні новини