ФІФА затвердила обов'язкові періоди відпочинку для футболістів

ФІФА провела нараду із профспілкою футболістів, за підсумками якої затвердила мінімальну перерву між матчами для гравців та обов'язкову відпустку.

Про це повідомляє ESPN.

Так, гравці точно матимуть 72 години перерви між іграми та три тижні гарантованої відпустки щороку.

Ці рішення стосуються як чоловічого футболу, так і жіночого. Основою для затвердження положень стала система профілактики професійних ризиків, яку створила Міжнародна організація праці.

Щодо відпустки зазначається, що вона гарантована наприкінці сезону та має бути безперервною.

Джанні Інфантіно додав, що один день на тиждень має бути вихідним для гравців від тренувань або іншої роботи, яка пов'язана зі спортом.

Раніше президент ФІФА підбив підсумки Клубного чемпіонату світу, який сьогодні завершиться матчем між Челсі та ПСЖ.