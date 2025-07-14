Українець Шульга допоміг Бостону обіграти Нью-Йорк у Літній лізі НБА

Українець Максим Шульга зіграв другу гру за Бостон у Літній Лізі НБА.

Його клуб переміг Нью-Йорк Нікс із рахунком 94:81.

Представник України вийшов у стартовому складі і провів на паркеті 22 хвилини.

За цей час він зумів набрати 7 очок (2/5 двоочкові, 1/4 триочкові, 0/1 триочкові), віддав 2 передачі і зробив 2 перехоплення. У пасиві Шульги 1 втрата та 4 фоли. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+16".

Нагадаємо, два дні тому, 12 липня, Максим набрав 5 очок у дебютному матчі за "кельтів".

Шульга був обраний під загальним 57-м піком драфту НБА 2025 року. В результаті обміну його пік перейшов від Орландо до Бостона.

Максим виставив свою кандидатуру на драфт НБА після того, як він завершив свій п'ятий сезон в NCAA, де він виступав за Вірджинію Ремс (VCU).

Разом із командою українець став переможцем дивізіону Atlantic-10, а самого баскетболіста визнали найкращим гравцем року.

Зазначимо, що в Літній лізі грає ще один українець Дмитро Скапінцев. У матчі з Мемфісом бігмен набрав 6 очок за 4 хвилини на паркеті.