За крок до трофея. Збірна України програла Литві у фіналі чемпіонату Європи

Збірна України з Counter-Strike 2, яка представлена складом Team Next Level, не зуміла перемогти Литву у фіналі чемпіонату Європи.

Зустріч завершилася з рахунком 0:2.

Литовський колектив без проблем забрав свою мапу Nuke. На виборі суперника (Anubis) українці були близькими, щоб виграти, але після зміни сторін дозволили супернику відігратися та перевести гру в овертайми.

В додаткових раундах литовці впевнено забрали матч та стали чемпіонами Європи. З цікавого, у складі переможців грають два гравці з української команди Monte: Гітіс "ryu" Глушаускас та Аурімас "Bymas" Піпірас (покинув клуб нещодавно).

За друге місце українська команда отримала 8 837 доларів призових. Литва ж здобула 14 728 доларів.

EEF European Esports Championship 2025

Counter-Strike 2

Фінал, 13 липня

Україна – Литва 0:2 (Nuke 9:13, Anubis 12:16)

Зауважимо, що раніше організація Team Next Level стала переможцем онлайн-турніру The Proving Grounds Season 1, який спонсорував російський букмекер BetBoom, який навіть відкривав точку в окупованому Криму.

За цю звитягу українська команда отримала від організаторів 38,5 тисяч доларів. Їх команда пожертвує на підтримку ЗСУ.