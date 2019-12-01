Атлетіко Мадрид - Барселона: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Іспанії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Барселона зіграє з Атлетіко в 15 турі чемпіонату Іспанії серед команд Ла-Ліги.

Матч відбудеться сьогодні, 1 грудня, на стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Мегого Футбол.

Також онлайн матч Атлетіко Мадрид - Барселона наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У 14 турі Ла-Ліги Барселона вирвала гостьову перемогу в Леганеса (1:2), а матрацники зіграли внічию з Гранадою (1:1).

Нагадаємо, у 5 турі Ліги чемпіонів Барса впевнено виграла в Боруссії Д (3:1), а Атлетіко на виїзді програв Ювентусу (1:0).