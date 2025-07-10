Гравець учасника КЧС-2025 відмовив російському клубу заради Роми Довбика

Правий захисник Фламенго Веслі відмовився від пропозиції приєднатися до пітерського Зеніта.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Згідно з джерелом, 21-річний бразилець не захотів їхати до Росії, маючи на руках пропозицію від Роми, за яку виступає Артем Довбик.

Повідомляється, що футболіст хоче продовжити свою кар'єру в Серії А, він вже погодив умови особистого контракту з "джаллороссі". Рома та Фламенго продовжують вести переговори, щоб домовитися про суму трансферу та структуру угоди.

Веслі виступає за першу команду Фламенго з січня 2023 року. За цей час захисник зіграв у 133 матчах, у яких відзначився 3 голами та 5 результативними передачами. Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до кінця 2028 року. Transfermarkt оцінює Веслі у 20 мільйонів євро.

Гравець двічі виходив на поле в межах Клубного чемпіонату світу-2025, де бразильський колектив дійшов до стадії 1/8 фіналу. Там його шлях на турнірі закінчився – "червоно-чорні" зазнали поразки від Баварії (2:4).

Раніше з'явилася інформація, що у трансфері Веслі зацікавлений новий головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні. Він хотів підписати захисника ще тоді, коли очолював Аталанту.