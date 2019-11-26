Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

 Футбол 1 - смотреть онлайн - видео трансляция | Навколо спорту | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Вчора 17:14 1382
Михайличенко: УПЛ обов'язково потрібен VAR
Вчора 13:51 729
Нападник Шахтаря став найкращим гравцем 15 туру УПЛ
Вчора 12:34 777
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 11:50 60488
Фламенгу достроково став чемпіоном Бразилії
Вчора 10:30 367
Смалійчук звинуватив Федецького у роботі з суддями
Вчора 08:12 1476
Чісорі подвоїли пропозицію за бій з Усиком
Вчора 08:00 4532
Українські шпажисти здобули бронзу на Кубку світу в Берні
24.11.2019 20:17 557
Прима здобув друге місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті Швеції
24.11.2019 19:47 1476
Динамо розгромило Маріуполь у 15 турі УПЛ
24.11.2019 18:54 2436
Блоги
Віват, Міля, віват - Панков привітав Мілевського з чемпіонством
Віват, Міля, віват - Панков привітав Мілевського з чемпіонством Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:00 236
Манчестер Сіті - Шахтар: передматчева прес-конференція Гвардіоли
Манчестер Сіті - Шахтар: передматчева прес-конференція Гвардіоли Valeriy Ruchka
Вчора 17:46 862
50 років тому Блохін дебютував за Динамо
50 років тому Блохін дебютував за Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 12:31 1282
Легіонер #7 — Сергій Ребров. Про кризу українських тренерів та філософію Фенцвароша
Легіонер #7 — Сергій Ребров. Про кризу українських тренерів та філософію Фенцвароша Valeriy Ruchka
Вчора 11:42 584
Мілевский став чемпіоном та заплакав. Як Брест святкував чемпіонство - Бомбардир
Мілевский став чемпіоном та заплакав. Як Брест святкував чемпіонство - Бомбардир Valeriy Ruchka
Вчора 10:22 1054
Вайлдер - Ортіс: відео нокауту
Вайлдер - Ортіс: відео нокауту Андрій Твердохліб
24.11.2019 08:43 18147
Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину
Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину Андрій Твердохліб
23.11.2019 18:21 744 1
Барселона пропустила вже на 12 хвилині матчу Ла-Ліги після феноменального удару Ен-Несірі
Барселона пропустила вже на 12 хвилині матчу Ла-Ліги після феноменального удару Ен-Несірі Андрій Твердохліб
23.11.2019 14:22 2517
Підтримай Еліну Світоліну в голосуванні на найкращу тенісистку жовтня
Підтримай Еліну Світоліну в голосуванні на найкращу тенісистку жовтня Андрій Твердохліб
23.11.2019 12:02 934
Опитування. Найкращий гол збірної України у кваліфікації до Євро-2020
Опитування. Найкращий гол збірної України у кваліфікації до Євро-2020 Андрій Твердохліб
23.11.2019 10:57 6402
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12:30 Олімпійські ігри-2020 У Росії визнали факт підтримки допінгу на державному рівні 253
12:17 Футбол Марлос не потрібен Шахтарю у матчі із Манчестер Сіті - Сопко 171
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Сьогодні 12:56 176184
Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News
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#УПЛ, #Футбол 1/2

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 1 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканали Футбол 1 і Футбол 2.

  Дивіться: Зінченко збожеволів після рятівного голу Артема Бесєдіна

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 1 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла-Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує у Лізі Чемпіонів 2019/20.

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Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми: Ніч Лиги чемпіонів і Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Особливої уваги виликає проект телеканалів - Головна команда, присячений національній збірній України, яка веде боротьбу за вихід на Євро-2020.

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Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

Нагадаємо, Англійську Прем'єр-лігу в Україні дивіться на телеканалі Setanta Sports.