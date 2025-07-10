Ред Булл має пояснити причини, – менеджер Ферстаппена відреагував на звільнення Хорнера

Реймонд Вермелен, менеджер пілота Ред Булл Макса Ферстаппена, прокоментував рішення австрійської компанії звільнити Крістіана Хорнера з посади керівника команди Формули-1.

Слова агента наводить RacingNews365.

Вчора, 9 липня, Ред Булл оголосив про розставання із Хорнером, який був символом успіху "биків" протягом усіх 20 років, що команда провела у "королівських гонках".

За словами Вермелена, Ред Булл попередив Ферстаппена про рішення звільнити Хорнера.

"Керівництво Ред Булл заздалегідь поінформувало нас про те, що таке рішення було прийнято. Саме Ред Булл має надати подальші пояснення щодо його обґрунтування. Ми продовжуємо розглядати спортивний аспект і шукаємо нові можливості, щоб повернутися на вершину. У цьому плані нічого не зміниться", – сказав Вермелен.

Макс Ферстаппен все більше віддаляється від можливості виграти свій п'ятий титул чемпіона світу поспіль. Після дванадцяти етапів сезону 27-річний нідерландець посідає третє місце особистого заліку, заробивши 165 очок. Він відстає на 69 балів віл Оскара Піастрі, який очолює рейтинг пілотів.

Раніше стало відомо про прощальну промову Крістіана Хорнера перед співробітниками Ред Булл.