Барселона здобула вольову перемогу над Леганесом в 14 турі Ла-Ліги

Барселона з 28 очками вийшла перше місце

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру іспанської Ла-Ліги Барселона на виїзді переграла Леганес.

Господарям вдалося забити швидкий гол, автором якого став Ен-Несірі. У другому таймі лише каталонцям вдалося відігратися - відзначився Суарес. Потім Відаль вивів вперед гостей.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

14 тур, 23 листопада

Леганес - Барселона 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Ен-Несірі, 1:1 - 53 Суарес, 1:2 - 81 Відаль

Раніше, Барселона побореться з Баварією за Почеттіно.

Нагадаємо, Барселона цікавиться нападником загребського Динамо.