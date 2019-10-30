Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Кубку України. LIVE

В 1/8 фіналу Кубку України Олександрія прийматиме Зорю.

Матч відбудеться сьогодні, 30 жовтня, на стадіона Ніка в Олександрія.

Початок о 18:00.

Жоден український телеканал не планує трансляцію гри в прямому ефірі. Дивіться онлайн матч Олександрія - Зоря на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку матчу.

Фаворитом зустрічі букмекери вважають підопічних Віктора Скрипника. Коефіцієнт на перемогу Зорі - 1,78. Перемога Олександрії - 4,8, нічия - 3,5.

У сезоні 2019/20 команди вже зустрічалися. У 4 турі УПЛ Олександрія на виїзді перемогла Зорю (1:2).

Нагадаємо, у головному матчі дня зійдуться Динамо та Шахтар. Початок українського Класіко о 19:30.