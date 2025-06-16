Оновлені Реал та Ман Сіті, зустрічі з Рамосом і Тіаго Сілвою. Прев'ю клубного чемпіонату світу. Частина 2

Вчора в США розпочався клубний чемпіонат світу, що триватиме весь найближчий місяць.

Прев'ю до команд груп А, В, С і D ви можете прочитати тут.

В цьому ж матеріалі Чемпіон розповідає, чого чекати від учасників, що вступлять в гру трішки пізніше – у квартетах Е, F, G та H.

Група Е

Рівер Плейт

Що за команда?

Найзірковіша зараз в Аргентині, що перебуває у глибокій кризі – найперше, фінансовій, а вже тоді спортивній.

Монтьєль, Акунья, Ледесма, Песселья, Дріуссі – все це відомі в Європі люди. Плюс за "Мільйонерів" дограє 39-річний Енцо Перес, а 17-річний Франко Мастантуоно так стартував, що одразу після КЧС поїде до Реала за 60 млн – найбільший трансфер в історії чемпіонату Аргентини.

Разом з тим, роки великих звершень Рівер Плейту позаду. Клуб не виграє Копа Лібертадорес з 2018-го, а в Апертурі цьогоріч сенсаційно поступився Платенсе. Важко очікувати від них і сенсації на КЧС, хоча якість в цього складу точно є.

Хто тренер?

Марсело Гальярдо – вже культова персона для Рівер Плейта. Він тут грав, потім тренував у 2014-22, здобувши в тому числі два Копа Лібертадорес; далі поїхав на заробітки на Близький Схід, а в 2024-му знову повернувся до Байреса.

Гравцем Гальярдо був творчим і десь лінивим. А от від гравців вимагає максимальної дисципліни. Метаморфоза а-ля Лобановський.

На кого звернути увагу?

17-річний Мастантуоно вже в липні стане гравцем Реала, і це така відповідь Аргентини Ламіну Ямалю. Якщо коротко, то видатний талант із небідної родини. Добре вчиться, вихований. Грає праворуч в атаці, десь копіюючи маневри Лео Мессі.

Прогнозований склад

Армані – Бустос, Песселья, Мартінес Кварта, Акунья – Игнасио Фернандес, Енцо Перес, Кастано – Мастантуоно, Дріуссі, Колідіо

Урава Редс

Що за команда?

Одна з найпопулярніших у Японії. Вигравала Лігу чемпіонів Азії 2007-му, 2017-му та 2022-му, а от чемпіоном вдома ставала лише раз за останні 20 років – у 2006-му.

Звідки така популярність? По-перше, один з найбільших в регіоні стадіонів (понад 63,000 місць), а по-друге, реально це найуспішніший японський клуб саме в міжнародних змаганнях – от до них народ і тягнеться.

У складі нічого незвичайного – є кілька японських "збірників", є вікові іноземці з Європи й Америки. Креативу й гольових шоу від них чекати не варто; швидше, вони намагатимуться брати своє організацією.

Хто тренер?

53-річний поляк Мацей Скоржа тренує різні команди вже понад 30 років, і 4 рази вигравав чемпіонат Польщі – двічі з Лехом і двічі з Віслою. Також це він привів Урава Редс до перемоги в Лізі чемпіонів-2022. Солідне резюме, його позиції сильні.

На кого звернути увагу?

Сюсаку Нісікава. Йому вже 39 років, у нього понад 800 матчів в кар'єрі і його 6 разів обирали до символічної збірної року в Джей-Лізі. Для японців цей воротар – кумир мільйонів.

Прогнозований склад

Нісікава – Ісіхара, Даніло Боза, Гойбраатен, Наганума – Ясуї, Густафсен – Канеко, Ватанабе, Матеус Савіо – Мацуо

Монтеррей

Що за команда?

Одна з найбагатших у загалом заможному чемпіонаті Мексики. Саме тому тут так багато ветеранів європейських топліг.

Серхіо Рамос, Серхіо Каналес, Олівер Торрес, Хесус Корона, Лукас Окампос – всі тут. От тільки Мексика – це не виставкова МЛС і не пенсіонерська ліга якогось Катару. Тут треба рубатися, і ветерани вже не тягнуть – тому-то й провалили останній чемпіонат, за що боси вигнали тренера Мартіна Демікеліса.

Взагалі Монтерреєм володіє FEMSA – гігантська компанія з річним оборотом у 32 млрд євро. У них купа грошей, залишилось знайти баланс між зірковими ветеранами, щоб продавати футболки, й молоддю, яка б за них відпрацьовувала на полі.

Хто тренер?

Каталонець Доменек Торрент. Він довго був помічником у Пепа Гвардіоли, далі працював в МЛС, Туреччині і от зараз в Мексиці. Злі язики кажуть, що його взяли, бо велика іспанська діаспора хотіла "свого" на тренерській лаві.

На кого звернути увагу?

На Рамоса. Йому вже 39 років, у Серхіо негарадзи в особистому житті, проте на полі він не міняється. В 9 матчах за Монтеррей він вже забив 4 голи і, звісно, вилучався.

Прогнозований склад

Андрада – Чавес, Медіна, Рамос, Артеага – Олівер, Деосса – Корона, Каналес, Окампос – Бертераме

Інтер

Що за команда?

Історичному гранду Кальчо на КЧС буде складно – він психологічно вихолощений після невдач на фініші Серії А та Ліги чемпіонів.

0:5 у фіналі з ПСЖ знищили в свідомості людей все хороше, що показали "Нерадзуррі" до того. Тренер Сімоне Індзагі не витримав першим і вже поїхав до Аль-Хілаля. А от гравці ще на місці. Прихід Луїса Енріке з Марселя за 23 млн – це про глибину складу, а не заміну когось із основних.

Авжеж, у Інтера є якість, аби ще раз зіграти у фіналі – тепер вже КЧС. Питання лише, як у Тюрама, Барелли, Бастоні, Лаутаро, Дімарко з психологією та фізикою? Чи готові вони викластися на 120% ще раз?

Хто тренер?

Призначення Крістіана Ківу здивувало всіх в Італії. Весь досвід румуна на посту головного тренера – це порятунок від вильоту Парми в кінці сезону-2024/25. Проте боси "Нерадзуррі" подивилися на інше – розуміння клубу. Як-не-як, Ківу грав тут у 2007-14, а тоді тренував молодіжки у 2014-24.

🤌🏻 Why Cristian Chivu:



1. 352 - ✔️



2. Results against the big teams 👀

Parma - Inter - 2:2

Parma - Bologna - 2:0

Parma - Juventus - 1:0

Lazio - Parma - 2:2

Parma - Napoli - 0:0

Atalanta - Parma - 2:3



3. Treble as Player and Primavera Champion as Coach 🏆



4. Interista 🖤💙 pic.twitter.com/aTNUc7XyHL — ENJOY INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) June 5, 2025

На кого звернути увагу?

Загалом ми весь склад Інтера знаємо дуже добре, але якщо вже вибирати, то хай буде Лаутаро Мартінес – найякісніший нападник цієї команди, що забив 22 голи в минулій Серії А та ЛЧ.

Прогнозований склад

Зоммер – Павар, Ачербі, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Лаутаро, Тюрам

Група F

Флуміненсе

Що за команда?

Дуже вікова й проблемна, якщо коротко.

Ще півроку тому Флу тренував Мано Менезес, що пропагував жорсткий оборонний стиль, який ненавиділи фанати. З приходом Ренато Гаушо це змінилось, і команда додала – 11 перемог, 2 нічиї, 2 поразки. Проте це точно не фаворит КЧС.

Проблема Флуміненсе у віці його лідерів. Вибачте, але 44-річний Фабіо, 40-річний Тіаго Сілва, 35-річні Самуел Шав'єр та Гансо, 37-річний Герман Кано вже не витягнуть біганину з молодими суперниками. "Мета – вийти у фінал, як у всіх. Але головне – це величезне задоволення від гри на такому змаганні", – непрямо готовить усіх до фіаско Гаушо.

Хто тренер?

62-річний Ренато Гаушо – бразильська легенда часів Сократеса, Фалькао й Зіко. Вдома його дуже люблять, а він страшно любить себе і вважає кращим за Кріштіану Роналду.

Як тренер він посередній. Ставить атакуючий футбол, змінив купу команд, але так жодного разу й не виграв Бразилейрао. Єдиний гучний успіх – Копа Лібертадорес-2017 з Греміо.

Fluminense de Renato Gaúcho:



🏟️ 16 Jogos

✅ 10 Vitórias

🟰3 Empates

❌ 3 Derrota

⚽️ 28 Gols marcados

🚫13 Gols sofridos



Classificação oitavas da copa do Brasil

Classificação oitavas da Sula pic.twitter.com/BVHLSXQOKF — Igor Lira 🇭🇺 (@ItsIgooor) May 30, 2025

На кого звернути увагу?

На Тіаго Сілву. У 40 років він вже зіграв лише 16 з 36 останніх матчів Флу, проте його вплив на партнерів величезний і не завжди в позитивну сторону. Бувало, що після гнівних тирад капітана на нього просто ображалися!

Прогнозований склад

Фабіо – Самуел Шав'єр, Фрейтес, Тіаго Сілва, Рене – Еркулес, Мартінеллі – Аріас, Гансо, Серна – Евералдо

Боруссія Дортмунд

Що за команда?

А от "Джмелі" приїхали до США на психологічному підйомі, що не приховує тренер Ніко Ковач: "Наш склад міцний, жодних проблем нема. Ми хочемо пройти якомога далі".

Такий оптимізм легко пояснити. За 10 турів до кінця Бундесліги Боруссія посідала 11-те місце, а в підсумку завершила сезон 4-ю, повернувшись до Ліги чемпіонів. Ну хіба не диво?

Власне, якраз Ніко Ковач і вдихнув нове життя в команду, що задихалася з Нурі Шахіном. Ну, а якості у "Джмелів" завжди вистачало – тут і досвідчений Емре Джан, і надшвидкісний Карім Адеємі, і творчий Юліан Брандт, і забивний Серу Гірассі. З ними можна якщо не вигравати, то бодай битися з будь-ким.

Хто тренер?

Ніко Ковач вже пройшов довгий шлях – покерував і збірною Хорватії, і Баварією, і Монако, і ще кількома меншими клубами. Знав перемоги і поразки, але саме в Дортмунді він почав давати результат найшвидше. Його клуб, виходить?

На кого звернути увагу?

На Джоба Беллінгема. Молодший брат Джуда вирішив теж почати шлях на топрівні з Дортмунду, який заплатив за нього Сандерленду 38 млн євро. Вважається, що Джоб їх вартує. Він дуже схожий на Джуда зовнішньо, а от за манерою гри інший – більше опорник, ніж атакер.

Прогнозований склад

Кобель – Рюерсон, Антон, Джан, Свенссон – Гросс, Беллінгем – Адеємі, Брандт, Баєр – Гірассі

Ульсан Хьонде

Що за команда?

Одна з найстабільніших в Азії, за що й отримала запрошення на КЧС.

Ульсан виграв азійську ЛЧ у 2020-му, а також три останні чемпіонати Кореї. Їхній спонсор, як легко здогадатися, технологічний гігант Хюндай. А от що дивно для нашого вуха, то це той факт, що Хюндай також фінансує Чонбук Моторс, і вони грають запеклі дербі.

У 2000-х, коли корейський футбол був у розквіті, у Ульсана було прізвисько "Головорізи" – за агресивну атаку. Зараз, однак, це не так, хоча вболівальницьку базу клуб зберіг; у нього друга найкраща відвідуваність в Кореї – понад 18 тисяч.

Хто тренер?

Кім Пан Гон – дивний вибір. Він не був зірковим футболістом, а в 2017-24 роках тренував збірні Гонконгу та Малайзії. Тим не менш, Ульсан вибрав його – і він з першої спроби привів команду до чемпіонства.

На кого звернути увагу?

Лі Чон Йон досі в строю в свої 36. Найпалкіші фанати АПЛ згадають його дві сотні матчів за Болтон та Крістал Пелас; також кореєць засвітився у німецькому Бохумі. Каже, що задля спортивного довголіття не п'є навіть каву!

Прогнозований склад

Чо Хьон У – Чой Сок Хьон, Людвігсон, Чон У Йон, Со Мьон Гван – Кім Мін Ву – Ум Вон Сан, Ко Сін Бом, Фаріас, Боянич – Лі Чон Йон

Мамелоді Сандаунс

Що за команда?

Найсильніша нині команди з "чорної" Африки.

Її власник Патріс Мотсепе з 2021 року є також президентом африканської конфедерації футболу. Уявляєте, щоб Александер Чеферін володів топклубом в Європі? А це було б те саме.

Саме в еру Мотсепе Мамелоді розквітнули – виграли 8 поспіль чемпіонатів ПАР, а у 2016-му також тріумфували в африканській ЛЧ. У клубу солідний бюджет, тут грає кілька латиноамериканців. Цьогоріч вони дійшли до фіналу ЛЧ, де поступились єгипетським Пірамідс. Це десь симптоматично, бо крім Мамелоді ніхто з "півдня" не здатен кинути виклик арабській "півночі".

Хто тренер?

Фани Шахтаря точно згадають Мігела Кардозу – він тренував молодіжку Гірників у 2013-16 роках, а потім рік асистував Паулу Фонсеці в першій команді.

Здобувши досвід в Україні, Кардозу спробував пробитися в топлігах, але не вийшло ні у Франції, ні в Іспанії, і зрештою ось де він опинився ще у 2024-му.

На кого звернути увагу?

33-річний воротар Ронвен Вільямс – справжній ас у відбитті пенальті. Та й взагалі, ви чули, щоб воротаря із африканської ліги номінували на Трофей Яшина? Так-от Вільямс – перший такий в історії.

Прогнозований склад

Вільямс – Мудау, Кекана, Лебуса, Модіба – Мокоена, Альєнде – Лукас Рібейро, Адамс, Артур Салес – Райнерс

Група G

Манчестер Сіті

Що за команда?

Найуспішніший гранд АПЛ, якщо рахувати з 2010 року, проте у сезоні-2024/25 "Містяни" запізнилися зі зміною поколінь і не здобули жодного трофею.

Легко здогадатися, що було далі. Власники з ОАЕ просто влили в клуб сотні мільйонів, і на КЧС ми побачимо оновлений, омолоджений Сіті, де дебютують Тіджані Рейндерс, Раян Шеркі, Раян Аїт-Нурі. На це варто глянути.

"Містяни" здобули 6 перемог і 1 нічию на фініші АПЛ і вже тоді здавалося, що команда виздоровлює. Якщо процес прискориться на КЧС, то щонайменше на фінал вони замахнуться. Не забувайте, володар ЗМ-2024 Родрі вже в строю – отже, Сіті знов забере м'яч, як колись.

Хто тренер?

Хосеп Гвардіола – вже давно не просто тренер, а футбольний філософ, в якого вчаться десятки спеців. Власне, на КЧС цих "учнів" набереться більше п'яти. Хіба буває придумати більший комплімент?

На кого звернути увагу?

На Раяна Шеркі. 21-річний ліонець геніально дебютував за збірну Франції з голу й асисту в півфіналі Ліги націй проти Іспанії, та й загалом грає шикарно. Пишуть, що Пеп ліпитиме з Шеркі "нового Де Брейне".

😳 Another Angle Of Rayan Cherki Vs Spain



What a baller man👏



🎥 via [ @salifou2stade ] on TikTok pic.twitter.com/3ITSQoJc8g — That City Guy (@CITEHMAD) June 6, 2025

Прогнозований склад

Ортега – Нунеш, Рубен Діаш, Аканджи, Гвардіол – Рейндерс, Родрі, Шеркі – Доку, Голанд, Мармуш

Відад Касабланка

Що за команда?

А ось тут великих звершень не чекаємо. Відад виграв африканську ЛЧ у 2022-му, але далі клуб накрили біди.

По-перше, його президента Саїда Насірі у 2023-му арештували за торгівлю наркотиками. За масштаби трафіка його навіть прозвали "Ескобаром Сахари". Вже без нього клуб змінив аж 10 тренерів за 3 роки, і прямо перед КЧС вигнав південноафриканця Рулані Моквену. Нащо? У Відаді давно ніхто не задає такі питання.

Так-то в них є гроші, титули (22 чемпіонства і 3 ЛЧ), величезна вболівальницька база, але відсутність грамотного менеджменту все псує.

Хто тренер?

Мохамед Амін Бенхашем приходив до Відада як спортдир, але після звільнення Моквени комусь треба було везти команду на КЧС – от йому й доручили.

На кого звернути увагу?

23-річний Уссама Земрауї – найталановитіший з "дорослих" гравців марокканської ліги. Елегантний, технічний хавбек, що добре бачить поле. Пишуть, що ним цікавляться клуби Ла Ліги – зокрема, Севілья.

Прогнозований склад

Бенабед – Муфі, Харкасс, Меєрс, Бушета – Мубарек, Земрауї, Азіз Кі – Амрабат, Обенг, Райхі

Аль-Айн

Що за команда?

Схожа історія на Касабланку – тут теж клуб у кризі.

У 2021-23 цей Аль-Айн тренував Сергій Ребров, за нього грав Андрій Ярмоленко. Проте наші нічого не виграли, а от наступний тренер Ернан Креспо привів клуб до перемоги в азійській ЛЧ. Це був найбільший успіх Аль-Айна за 20 років, за яким почався раптовий спад.

Креспо пішов, Лео Жардім не прижився – і минулий чемпіонат ОАЕ вони закінили 5-ми. У Аль-Айна є гроші, але витрачати їх він не спішить. До КЧС прикупив п'ятьох ноунеймів і підписав на один турнір 37-річного Руя Патрісіу, який нікому не потрібен.

It’s a textbook Yarmolenko finish for what could be his last UAE League match for Al Ainfollowing recent rumours he could be leaving the club in the summer ⚽️



(It’s the final league game of season for Al Ain who will take 🥈if they win today) pic.twitter.com/gxsVwbGxKv — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 12, 2023

Хто тренер?

Серб Владимир Івич не показує нічого путнього – зрештою, як і на попередніх своїх роботах в Росії, Ізраїлі та англійському Вотфорді.

На кого звернути увагу?

Ну от хіба що на Патрісіу та його спробу заслужити контракт десь у Європі після сезону на лавці у Аталанті. У Руя 108 матчів за збірну Португалії, тож до класу питань нема – лише до форми.

Прогнозований склад

Патрісіу – Алла, Ратнік, Рабія, Кардосу, Ерік – Паласіос, Каку, Надер – Рахімі, Лаба

Ювентус

Що за команда?

Найтитулованіший клуб Італії.

Разом з тим, останніми роками "Стара синьйора" в кризі. Після провалу Тіаго Мотти місце в ЛЧ було віддаленою мрією для команди, і лише титанічними зусиллями Ігора Тудора її вдалось врятувати. За це хорвату підмахнули новий контракт, хоча трофейної історії за плечима в нього нема.

Також Юве найняв нового спортдира Дам'єна Комоллі, що багато працював АПЛ, має зв'язки. Подивимось. Поки що на КЧС туринці приїхали не за трофеєм, а за грішми на покупки.

Хто тренер?

Ігор Тудор грав за Ювентус у 1998-2007 роках, добре знає клуб. Як тренер він найбільш відомий у якості пожежника. В Удінезе, Вероні, Лаціо і тепер в Турині хорват приходив серед сезону і покращував результати. Класний мотиватор з максимально виснажливими тренуваннями.

🚨⚪️⚫️ Igor Tudor signs new deal at Juventus today valid until June 2027 plus option until 2028. pic.twitter.com/h23rwQm0nW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2025

На кого звернути увагу?

Останнім часом в Юве якщо й хочеться на когось дивитися, то це на Кенана Їлдиза. 20-річний турок – це такий Пауло Дібала нового покоління. І досить ефективний для свого віку – 9 голів, 7 асистів.

Прогнозований склад

Ді Грегоріо – Калюлю, Гатті, Келлі – Маккенні, Локателлі, Хефрен Тюрам, Камб'язо – Ніко Гонсалес, Їлдиз – Коло Муані

Група Н

Реал Мадрид

Що за команда?

Та просто найуспішніша футбольна команда всіх часів.

В сезоні-2024/25 Реал сенсаційно для себе програв усі "домашні" трофеї Барселоні, а з Ліги чемпіонів вибув від Арсенала. Це дало старт перебудові – Хабі Алонсо замінив Карло Анчелотті на посту тренера, а захист підсилили Дін Гейсен і Трент Александер-Арнольд. Вже після КЧС приїде й Мастантуоно з Рівер Плейт. Будуть і ще новачки.

Навряд чи Алонсо мінятиме ігрову схему прямо на КЧС – все-таки, на кону трофей, Реал таке не ігнорує. З іншого боку, все одно очікуємо якихось змін. Наприклад, Алонсо сказав, що чинитиме тиск на Вінісіуса. Подивимось, чи не повважає той це расизмом, а то ж всяке бувало.

Хто тренер?

Власне, Хабі Алонсо – жива легенда футболу, що виграла усе в якості гравця і вже здобула репутацію в кріслі тренера. Перервати 13-річну гегемонію Баварії в Бундеслізі, тільки-но очоливши Баєр, – це неймовірно сильно.

На кого звернути увагу?

Хотілося б сказати "на Луніна", але це хіба у разі травми Тібо Куртуа.

Тому наш вибір – Александер-Арнольд і його позиціонування в Реалі. У Ліверпулі Трент віддавав асисти і забивав голи на рівні добротного хавбека, проте Мадриду насамперед потрібна надійність, атака в нього й так суперзіркова. Цікаво, що з цього всього вийде.

Прогнозований склад

Куртуа – Трент, Гюйсен, Рюдігер, Менді – Вальверде, Чуамені – Родріго, Беллінгем, Вінісіус – Мбаппе

Аль-Хілаль

Що за команда?

Одна з найбагатших і найзірковіших у Саудівській Аравії, проте в сезоні-2024/25 не виграла ні чемпіонат, ні азійську Лігу чемпіонів.

Стиль Аль-Хілаля ультраатакуючий. Темп задає Рубен Невеш, на флангах оборони запалюють Жоау Канселу й Ренан Лоді, голи колотить Александар Митрович, а під ним сяє юний бразилець Маркос Леонардо, що лише півроку побігав за Бенфіку. Ймовірно, його найкращі виступи в Європі ще попереду.

З Реалом саудівцям буде складно, його порвуть на контратаках. А от решту суперників по групі порвати може вже сам Аль-Хілаль. Щонайменше, це буде цікаво – хто не любить карнавали?

Хто тренер?

Ви скучили за Сімоне Індзагі? Так-от він знову з нами! Після 0:5 у фіналі ЛЧ італієць вирішив, що пора зробити паузу і трохи пожити без тиску.

На кого звернути увагу?

Та ви всіх їх знаєте, тому виберемо 33-річного Салема Аль-Давсарі. Це найкращий саудівський гравець останніх 10-15 років; той-самий, хто забив переможний гол Аргентині на ЧС-2022. У Аль-Хілаля він виходить в основі і забиває багато. Минулого сезону було 15+15 лише в чемпіонаті.

Прогнозований склад

Буну – Канселу, Кулібалі, Аль-Булайхі, Лоді – Малком, Рубен Невеш, Милинкович-Савич, Леонардо, Аль-Давсарі – Митрович

Пачука

Що за команда?

Не найпопулярніша в Мексиці, але дуже багата. Group Pachuca належать також іспанський Ов'єдо, мексиканський Леон, клуби в Уругваї та Чилі.

Фішка Пачуки – це сталий розвиток. У них одна з найкращих в Мексиці систем підготовки, чудова інфраструктура. Саме Пачука виховала, наприклад, Ірвінга Лосано. На КЧС вони приїхали як переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ-2024, і це норма для них. Пачука виграла аж 6 ЛЧ і 7 чемпіонств з 1999 року – тобто, стратегія приносить плоди на всіх фронтах.

Хто тренер?

Хайме Лосано очолив Пачуку прямо перед стартом КЧС, тому складно казати, що з того вийде. До цього він тренував збірну Мексики, і попри перемогу на Золотому кубку КОНКАКАФ-2023 це був невдалий період для "Ацтеків".

На кого звернути увагу?

Уссама Ідріссі – найякісніший легіонер Пачуки. Колись він подавав великі надії в Ередівізі, але в Севільї загубився. Ймовірно, це просто був не його рівень. У Мексиці в Ідріссі все добре, особливо з асистами.

Прогнозований склад

Карлос Морено – Берланга, Бауерман, Асевес, Браян Гонсалес – Еліас Монтьєль, Педраса, Палавесіно – Кеннеді, Рондон, Ідріссі

Ред Булл Зальцбург

Що за команда?

Австрійці потрапили на КЧС завдяки високому рейтингу в таблиці коефіцієнтів УЄФА. У них мало хто вірить, але в них досить таланту, аби говорити про вихід з групи.

Ви ж певно чули про футбольну імперію Red Bull? Так-от почалася вона якраз із Зальцбурга в 2005 році. Це вже потім були Лейпциг, Нью-Йорк, Брагантіно.

Склад РБ Зальцбург традиційно дуже молодий і амбітний; таланти сюди звозять з усього світу. Сам Ерлінг Голанд починав тут, на секундочку. Разом з тим, два останні чемпіонати Австрії Ред Булл не виграв, це їхня найгірша серія 2006 року, що вказує на деяку деградацію методів групи.

Хто тренер?

З зими Зальцбург тренує німець Томас Летш, що вже працював на Ред Булл у 2012-16, його добре знають. Разом з тим, він не зірка, а його 1,63 очка в середньому за матч – мало для клубу, що звик бути національним гегемоном.

На кого звернути увагу?

У РБ Зальцбург вже давно виділяється ізраїльтянин Оскар Глух. Грає він ліворуч у нападі, але фактично виконує функції плеймейкера. Минулого сезону видав 11+8, що непогано для 21 року, але Глух має потенціал грати значно краще, це помітно.

Прогнозований склад

Гамзич – Лайнер, Гаду, Байду, Кретциг – Бідструп, Нене, Кавамура, Глух – Ратков, Онісіво