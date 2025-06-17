Волосся підіймається дибки, – Геращенко прокоментувала масштабну атаку росіян на Київ
Українська легкоатлетка Ірина Геращенко висловилась про чергову масштабну атаку росіян на Київ, внаслідок якої відомо про понад 10 загиблих та більше сотні постраждалих.
Олімпійська призерка опублікувала свої думки в Instagram Stories.
"Сьогодні наша ніч була на паркінгу. Ми майже нічого не чули. Весь цей час читати новини під час тривоги та бачити ці страшні наслідки – волосся підіймається дибки.
Розмовляти з мамою та через слухавку чути, як летить "Шахед" чи ракета. Як це все збивається або падає і чекаємо оці секунди, коли з тобою знову почнуть говорити – це жах.
Друзі, бережіть себе, будь ласка", – написала Геращенко.
За попередніми даними Української правди, внаслідок атаки на Київ загинуло 14 осіб, а ще 114 людей постраждали.
Загалом в ніч з 16 на 17 червня Росія запустила по Україні 472 "Шахеди", 16 крилатих ракет Х-101, 4 крилаті ракети "Калібр", 2 "Кинджали" та 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69. Під вогнем, окрім Києва, опинились Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.
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