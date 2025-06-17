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Легіонер Зорі: Україна – прекрасна та велика країна, яка дуже мені подобається

Володимир Максименко — 17 червня 2025, 10:30
Легіонер Зорі: Україна – прекрасна та велика країна, яка дуже мені подобається
Деян Попара
Зоря Луганськ

Півзахисник луганської Зорі Деян Попара висловився про свій процес адаптації та розповів, чи вливають на нього бойові дії в Україні.

Слова боснійця наводить пресслужба "чорно-білих".

"Мені не знадобилося багато часу, щоб адаптуватися, всі мене чудово прийняли і я був приємно здивований цим фактом. Стосовно України – це дуже красива і велика країна, яка мені дуже подобається. Я з задоволенням живу в Києві.

Спочатку було, якщо можна так сказати, незвично. Але, на жаль, навіть до цього звикаєш і тепер для мене це не є великою проблемою", – сказав Попара.

Також хавбек підбив підсумки сезону-2024/25.

"Можливо, нам десь не вистачило стабільності. Я думаю, що у нас є гравці, які можуть допомогти нам бути вище. На жаль, в цьому році нам не вдалося отримати місце в таблиці, яке б дозволило представляти нашу команду в європейських змаганнях. Сподіваюся, що ми зможемо досягти цього успіху в наступному сезоні.

Думаю, нам десь не пощастило. Ми повинні були вигравати деякі ігри, в яких були фаворитами, але, на жаль, вийшло не так, як ми собі уявляли", – резюмував футболіст.

Нагадаємо, Попара приєднався до Зорі у січні 2025 року. За цей час півзахисник зіграв 13 матчів, у яких відзначився одним результативним пасом.

Напередодні луганський колектив оголосив про повернення Віктора Скрипника на посаду головного тренера команди.

Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

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