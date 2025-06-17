Це найгірший злочин, – легендарний ексхокеїст емоційно прокоментував викрадення Росією українських дітей
Легендарний ексхокеїст Домінік Гашек висловився про депортацію та викрадення українських дітей Росією на тимчасово окупованих територіях.
Своїми думками чеський спортсмен поділився у соцмережі Х.
"Це найгірший злочин. Кожен у Росії, хто відповідає за цей геноцид українських дітей, має постати перед військовим судом у Гаазі!
Кожен політик у демократичному світі повинен щодня публічно говорити про цей жахливий злочин. Уявіть, що окрім кількох тисяч вбитих та покалічених дітей, хтось викрав би 20 тисяч дітей з вашої країни! Те, що ви зробили б для цих дітей та їхніх батьків, спробуйте зробити зараз для українських", – написав Гашек.
59-річний голкіпер виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубку Стенлі. У складі збірної Чехії ставав переможцем Олімпійських ігор у Нагано.
Раніше повідомлялося, що Гашек закликав прем'єрку Італії Джорджію Мелоні не допустити на Олімпіаду в Мілані російських спортсменів, які не засуджують дії влади РФ.
Ще раніше чеський спортсмен засудив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за його візит у Москву на 9 травня.