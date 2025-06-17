Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Хокей

Це найгірший злочин, – легендарний ексхокеїст емоційно прокоментував викрадення Росією українських дітей

Володимир Максименко — 17 червня 2025, 10:12
Це найгірший злочин, – легендарний ексхокеїст емоційно прокоментував викрадення Росією українських дітей
Домінік Гашек в Україні
ФХУ

Легендарний ексхокеїст Домінік Гашек висловився про депортацію та викрадення українських дітей Росією на тимчасово окупованих територіях.

Своїми думками чеський спортсмен поділився у соцмережі Х.

"Це найгірший злочин. Кожен у Росії, хто відповідає за цей геноцид українських дітей, має постати перед військовим судом у Гаазі!

Кожен політик у демократичному світі повинен щодня публічно говорити про цей жахливий злочин. Уявіть, що окрім кількох тисяч вбитих та покалічених дітей, хтось викрав би 20 тисяч дітей з вашої країни! Те, що ви зробили б для цих дітей та їхніх батьків, спробуйте зробити зараз для українських", – написав Гашек.

59-річний голкіпер виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубку Стенлі. У складі збірної Чехії ставав переможцем Олімпійських ігор у Нагано.

Раніше повідомлялося, що Гашек закликав прем'єрку Італії Джорджію Мелоні не допустити на Олімпіаду в Мілані російських спортсменів, які не засуджують дії влади РФ.

Ще раніше чеський спортсмен засудив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за його візит у Москву на 9 травня.

війна Домінік Гашек Звірства росіян

Звірства росіян

Багаторазовий чемпіон України та ексгравець збірної зазнав важких поранень на війні з Росією
У Києві від атак ворога постраждав стадіон Спартак
Збірна України з легкої атлетики потрапила під ракетний обстріл
Радник президента Динамо розповів, як він із сусідами пережив ракетний обстріл росіян
IIHF не допустила збірну Росії з хокею до Олімпіади-2026

Останні новини