Це найгірший злочин, – легендарний ексхокеїст емоційно прокоментував викрадення Росією українських дітей

Легендарний ексхокеїст Домінік Гашек висловився про депортацію та викрадення українських дітей Росією на тимчасово окупованих територіях.

Своїми думками чеський спортсмен поділився у соцмережі Х.

"Це найгірший злочин. Кожен у Росії, хто відповідає за цей геноцид українських дітей, має постати перед військовим судом у Гаазі! Кожен політик у демократичному світі повинен щодня публічно говорити про цей жахливий злочин. Уявіть, що окрім кількох тисяч вбитих та покалічених дітей, хтось викрав би 20 тисяч дітей з вашої країни! Те, що ви зробили б для цих дітей та їхніх батьків, спробуйте зробити зараз для українських", – написав Гашек.

This is the worst crime. Everyone in Russia who is responsible for this genocide of Ukrainian children must end up in front of a military court in The Hague! Every politician in the democratic world should speak publicly about this terrible crime every day. Imagine that in… pic.twitter.com/leQYxXEGkf — Dominik Hasek (@hasek_dominik) June 16, 2025

59-річний голкіпер виступав за клуби НХЛ з 1990 до 2008 року. У 2002 та 2008 році, граючи за Детройт, став володарем Кубку Стенлі. У складі збірної Чехії ставав переможцем Олімпійських ігор у Нагано.

Раніше повідомлялося, що Гашек закликав прем'єрку Італії Джорджію Мелоні не допустити на Олімпіаду в Мілані російських спортсменів, які не засуджують дії влади РФ.

Ще раніше чеський спортсмен засудив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за його візит у Москву на 9 травня.