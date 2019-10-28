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Динамо Київ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 Кубку України. LIVE

Сьогодні 10:48 121 0
Динамо Київ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 Кубку України. LIVE
#Динамо Київ, #Шахтар, #Кубок України

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє проти донецького Шахтаря в 1/8 фіналу Кубку України 2019/20.

Матч відбудеться 30 жовтня, на НСК Олімпійський у Києві.

Початок о 19:30.

Дивіться пряму трансляцію Динамо Київ - Шахтар Донецьк онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину початку матчу.

Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У сезоні 2019/20 команди вже двічі зустрічалися. У матчі за Суперкубок Динамо перемогло з рахунком 2:1. А ось в чемпіонаті України, виїзну перемогу світкували гірники - 2:1.

Нагадаємо, у матчах 12 туру УПЛ Динамо та Шахтар зіграли свої матчі внічию. Кияни вдома не змогли перемогти Карпати (1:1), а гірники не впорались у Харкові з Олександрією (0:0). До слова, нічия з Олександрією стала першою втратою очок підопічними Каштру, а також донеччани вперше не змогли забити в УПЛ за півроку.

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