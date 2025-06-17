Олександрія оголосила про перехід Мартинюка в Металіст 1925

Лівий захисник Олександрії Олександр Мартинюк продовжить кар'єру в Металісті 1925.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Деталі угоди не розголошуються, проте за інформацією ТаТоТаке трансфер мав обійтися харківському клубу в 1,5 млн євро.

У сезоні-2024/25 Мартинюк зіграв 30 матчів за Олександрію, в яких відзначився 2 результативними передачами.

23-річний фуллбек приєднався до "містян" улітку 2022 року з луцької Волині на правах вільного агента. Портал Transfermarkt оцінює захисника у 2 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 хоче бачити головним тренером команди хорватського тренера Зорі Младена Бартуловича.