Олександрія оголосила про перехід Мартинюка в Металіст 1925
ФК Олександрія
Лівий захисник Олександрії Олександр Мартинюк продовжить кар'єру в Металісті 1925.
Про це повідомляє пресслужба "містян".
Деталі угоди не розголошуються, проте за інформацією ТаТоТаке трансфер мав обійтися харківському клубу в 1,5 млн євро.
У сезоні-2024/25 Мартинюк зіграв 30 матчів за Олександрію, в яких відзначився 2 результативними передачами.
23-річний фуллбек приєднався до "містян" улітку 2022 року з луцької Волині на правах вільного агента. Портал Transfermarkt оцінює захисника у 2 мільйони євро.
Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 хоче бачити головним тренером команди хорватського тренера Зорі Младена Бартуловича.